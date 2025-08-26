Игра Stygian: Outer Gods в лавкрафтовском сеттинге получила перевод на русский
Сюжетный "выживач" Stygian: Outer Gods с очередным крупным апдейтом получил перевод на несколько языков, среди которых есть русский.
События игры разворачиваются в поселении Кингспорт, вдохновленном работами Г.Ф. Лавкрафта.
Протагонисту в схватках с противниками предстоит следить не только за физическим, но и за ментальным здоровьем из-за воздействия потусторонних сил.
Stygian: Outer Gods на данный момент распространяется в Steam в формате раннего доступа за 568 руб.