Стали известны самые популярные бюджетные ноутбуки в РФ

Стали известны самые популярные бюджетные ноутбуки в России в первой половине 2025 года
Аналитики компании AliExpress в странах СНГ поделились данными о самых популярных бюджетных ноутбуках в России. В список вошли самые продаваемые устройства в первой половине 2025 года по числу приобретённых моделей.
Так, самым популярным ноутбуком в России остаётся Xiaomi Redmi Book 16 с 8-ядерным процессором Intel Core i5-12450H и 16-дюймовым 2К-дисплеем с частотой 120 Гц и 512 Гб встроенной SSD-памяти. На втором месте оказался Honor MagicBook X16 с 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 8845HS с 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ. Замкнул тройку Honor MagicBook X16 Pro с 12-ядерным процессором Intel Core i5-13500H.
В десятку также вошли Xiaomi Redmi Book 14, Chuwi HeroBook Pro и Honor MagicBook X14.