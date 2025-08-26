Helldivers 2 вышла на Xbox Series — скоро начнется кроссовер с Halo 3: ODST

Сегодня Helldivers 2 добралась до Xbox Series. Шутер Arrowhead Studios наконец-то вышла не только на PS5 и ПК, но и посетила ещё одну платформу.

Кстати, уже в 17:00 мск в шутере стартует кроссовер с Halo 3: ODST. В его рамках добавят новый боевой пропуск стоимостью в 1500 суперкредитов. В него войдут четыре оружия, два комплекта брони, а также плащи и карточки в стиле Halo.

Helldivers 2 — кооперативный шутер, в котором игроки в роли «адских десантников» участвуют в сражениях галактической войны на поверхности других планет. Эстетика игры подражает фильму «Звёздный десант». Тайтл впервые вышел в феврале 2024 года.

