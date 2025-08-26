Переиздание Syberia получило дату выхода и трейлер

Авторы Syberia Remastered в свежем трейлере обозначили дату релиза - переиздание знакового квеста станет доступно геймерам 6 ноября.

© Российская Газета

В ролике разработчики продемонстрировали проделанную работу, наглядно представив обновленную графику на фоне оригинальной игры Бенуа Сокаля.

Первая "Сибирь" вышла в 2002 году, в ней рассказывается история американской юристки Кейт Уокер, которая приезжает в небольшой городок Валадилена в Альпах для оформления наследства по работе, но дорога приключений в итоге уносит ее в бескрайние снежные дали Восточной Европы, где по внутриигровой мифологии сохранился остров с выжившими мамонтами.

Проект со временем получил культовый статус, порты на многочисленные платформы, включая мобильные iOS и Android, и несколько прямых сиквелов.

Переиздание выйдет на ПК и актуальных консолях Sony и Microsoft.