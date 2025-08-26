Как часто нужно менять термопасту в ПК во избежание перегревов

Термопаста, один из ключевых компонентов системы охлаждения центрального процессора (ЦП) в ПК, имеет свойство загустевать и высыхать, что чревато плохим отводом тепла и, в конце концов, перегревом компьютера. Поэтому термопаста нуждается в регулярном обновлении. Как рассказал «Газете.Ru» руководитель технической поддержки компании-разработчика ПО для компьютерных клубов Langame Software Александр Зинчеев, делать это нужно примерно раз в два-три года.

Термопаста – это многокомпонентная вязкая субстанция, которая наносится на корпус центрального процессора. Для замены пасты нужно снять радиатор с материнской платы, и после ее замены вернуть его обратно, ровно расположив «пятку» системы охлаждения. Термопаста эффективно проводит тепло от корпуса ЦП к радиатору. Без нее ЦП при высоких нагрузках с высокой вероятностью будет быстро перегреваться, из-за чего будет срабатывать система аварийного отключения ПК.

«Для домашнего компьютера эту процедуру достаточно проводить раз в два-три года, для клубного — раз в полтора-два года. Для определения более точного момента замены нужно обращаться к системам мониторинга состояния ПК», – сказал Зинчеев.

Под системами мониторинга эксперт подразумевает специальное ПО, показывающее в реальном времени температуру различных компонентов, частоту процессора, видеокарты и оперативной памяти, вольтаж и другие параметры основных комплектующих системного блока. В случае с термопастой нужно ориентироваться на температуру. Обычно в системах мониторинга предусмотрены оповещения о достижении компонентами критических температур. Регулярные оповещения об этом являются поводом задуматься о замене термопасты.

«В домашних условиях обычно используются приложения HWMonitor, MSI Afterburner, AIDA64 или их аналоги», – сказал Зинчеев.

