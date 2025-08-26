Вышел релизный трейлер игры Shinobi: Art of Vengeance

Японское издательство Sega представило релизный трейлер своей грядущей игры Shinobi: Art of Vengeance.

В финальном перед запуском ролике аудитории в очередной раз демонстрируются возможности главного героя, встречаемые им на пути противники и различные локации.

Пресса уже успела ознакомиться с проектом и вынести ему свой вердикт - на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) средний балл для ПК-версии составляет 85 на основе 27 рецензий и 88 - для PS5 на базе 44 отзывов.

Предыдущая игра во франшизе про ниндзя была выпущена в 2011 году, а началась серия в 1987-м как 2D-боевик на аркадных автоматах.

Выход на ПК и консолях запланирован на 29 августа.