В Fortnite пройдет кроссовер с музыкальной группой Gorillaz

Компания Epic Games объявила о коллаборации с виртуальной музыкальной группой Gorillaz в своей игре Fortnite.

Разработчики рассказали у себя на сайте, что участники коллектива Noodle, 2D, Russel Hobbs и Murdoc Niccals станут хедлайнерами десятого сезона.

Под онлайн-ивент будет существенно переработана карта - появится сцена с высотными зданиями, трамваями и многочисленные граффити.

Также геймерам обещаны специальные комплекты экипировки для кастомизации внешнего вида и другие внутриигровые награды.

Ивент стартует в Fortnite 26 августа.