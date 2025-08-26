Разработчики жалуются на дефицит девкитов Nintendo Switch 2

Многие студии сообщают о трудностях с доступом к девкитам (комплекту для разработки ПО) Nintendo Switch 2, что затрудняет выпуск игр для новой консоли. Об этом говорится в новом подкасте Digital Foundry на YouTube.

© Газета.Ru

По словам эксперта DF Джона Линнемана, представители Nintendo рекомендуют студиям продолжать выпускать проекты для текущей модели Switch, полагаясь на обратную совместимость. Однако, как отмечают разработчики, многие компании хотели бы выпустить отдельные версии для новой консоли, но отсутствие оборудования делает это невозможным.

Оливер Маккензи из DF назвал политику Nintendo «неоднозначной» и напомнил, что еще до официального анонса Switch 2 часть крупных издателей не получила доступ к девкитам. В то же время отдельные инди-команды смогли их заполучить. В качестве примера он привел студию, работающую над игрой Chillin' by the Fire, где используется камера для съемки лица игрока. Эта команда получила девкит, тогда как более масштабные проекты остались без поддержки.

По данным Digital Foundry, о нехватке девкитов заявило значительное число разработчиков, что свидетельствует о системной проблеме, а не о единичных случаях, что приводит к недостатку игр на новой платформе.

