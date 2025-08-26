Lenovo выпустила игровой ноутбук Battle 7000 с RTX 5070

Lenovo представила новый игровой ноутбук Battle 7000 (2025) в конфигурации с видеокартой NVIDIA RTX 5070 и процессором AMD Ryzen 9 8945HX.

© Ferra.ru

В Китае новинка продаётся за 8499 юаней ($1200), а с учётом государственных субсидий цена снижается до 6799 юаней (около $960).

Battle 7000 оснащён 16-ядерным Ryzen 9 8945HX, 32 ГБ DDR5-5200 в двухканальном режиме и быстрым SSD на 1 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0.

Система охлаждения использует три вентилятора и специальные теплопроводящие пластины, обеспечивая до 200 Вт совокупного теплового пакета — 120 Вт для CPU и до 115 Вт для GPU.

© ITHome

Ноутбук получил 16-дюймовый дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой 180 Гц, яркостью 500 нит и поддержкой HDR, а также AMD FreeSync. В числе особенностей — клавиатура с ходом клавиш 1,5 мм и аккумулятор ёмкостью 80 Вт·ч.

Из портов доступны USB4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ-45 и четыре USB-A.