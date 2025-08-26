В Overwatch 2 пройдет тематическое событие в режиме «Стадион»

«Ковбои не умирают», – гласит надпись на изображении.

В соцсетях Overwatch 2 было объявлено о проведении тематического события в режиме «Стадион», в ходе которого игроки смогут попробовать билды для персонажей от Дончича и получить эксклюзивные награды.

Лука Дончич увлекается шутером от Blizzard еще с первой части. Известно, что суперзвезда «Лейкерс» неоднократно входил в топ-500 игроков, а его любимые персонажи – Турбосвин, Хандзо и Кэссиди.

Ивент от Дончича стартует вместе с новым сезоном Overwatch 2 – 26 августа в 21.00 по московскому времени.