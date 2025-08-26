Чипы Intel Panther Lake-H появились на плате ADLINK с 16 ядрами

Intel Panther Lake-H снова «засветились» — теперь на промышленной материнской плате ADLINK формата VNX+.

© Ferra.ru

Новинка рассчитана на серверные и встраиваемые системы и поддерживает до 16 ядер при энергопотреблении всего 65 Вт.

Флагманский вариант CPU объединяет 4 производительных Cougar Cove P-core, 8 энергоэффективных Darkmont E-core и 4 низкопотребных LP-E-core. Более простая версия получит 8 ядер (4 P-core + 4 LP-E).

Диапазон TDP настраиваемый — от 1 до 65 Вт, что позволяет адаптировать процессор под разные задачи.

© Wccftech

Плата оснащается 16 или 32 ГБ LPDDR5X-8533 памяти, распаянной на плате, а также встроенным SSD объёмом до 1 ТБ. Среди интерфейсов — PCIe Gen5 x8, PCIe Gen4 x4, DisplayPort 2.1, два USB 3.2 и слот расширения QMC.

Согласно документации, чип поддерживает до 12 линий PCIe Gen5 и 7 линий PCIe Gen4. Старт коммерческих поставок Panther Lake ожидается в конце 2025 года, а готовые решения вроде платы ADLINK выйдут в I половине 2026-го.