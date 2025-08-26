Китай полностью запретил продажу видеокарт NVIDIA H20

Китайские власти полностью запретили продажу и закупку графических процессоров NVIDIA H20, разработанных специально под американские экспортные ограничения.

Об этом сообщает инвестиционный банк Jefferies, на чью записку ссылаются местные СМИ и пользователи соцсетей. H20 изначально позиционировался как «урезанный» вариант чипов Blackwell для китайского рынка.

Однако, по данным Jefferies, теперь компании в Китае не могут размещать заказы на эти GPU. Ранее власти лишь требовали, чтобы в госзаказах использовалось не менее 50% отечественных решений, но теперь речь идёт о полном запрете.

Вслед за этим, NVIDIA якобы приостановила производство и упаковку серверных решений с H20 на Тайване «до особого распоряжения».

Это означает, что доходы от продаж ИИ-чипов в Китае для компании фактически обнуляются до возможного соглашения между Вашингтоном и Пекином.