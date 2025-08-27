Saber работает над симулятором Road Kings

Издатель Focus Entertainment и разработчик Saber Interactive представили симулятор Road Kings — в нем вы будете развозить грузы на фуре по дорогам юга США. Премьера — в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series.

© кадр из игры

Ваш герой в Road Kings — водитель-новичок, который пытается заработать на жизнь, а затем — на создание собственной маленькой компании. Предстоит выстоять в борьбе с многочисленными конкурентами и прорываться сквозь грозы и ураганы. Ландшафты в Road Kings вдохновлены пограничьем штатов Джорджия и Флорида.

В игре будут доступны кампания и асинхронный мультиплеер — там можно основать фирму или примкнуть к существующей. С MudRunner новинка никак не связана.