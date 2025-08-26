В Steam стартовал Фестиваль шутеров от третьего лица со скидками на сотни игр
25 августа в Steam начался Фестиваль шутеров от третьего лица — он посвящён играм в жанре боевиков с соответствующей камерой. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.
В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.
Интересные предложения на Фестивале шутеров от третьего лица в Steam
- Control: Ultimate Edition — 149 рублей (- 90%)
- Remnant 2 — 1147 рублей (- 60%)
- World War Z — 626 рублей (- 67%)
- The Callisto Protocol — 285 рублей (- 85%)
- Everspace 2 — 480 рублей (- 70%)
- Alan Wake — 34 рубля (- 95%)
- Alan Wake's American Nightmare — 35 рублей (- 90%)
- Squirrel with a Gun — 319 рублей (- 55%)
- Warhammer 40,000: Space Marine — 412 рублей (- 75%)
Фестиваль шутеров от третьего лица в Steam продлится до 1 сентября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.