В Steam стартовал Фестиваль шутеров от третьего лица

25 августа в Steam начался Фестиваль шутеров от третьего лица — он посвящён играм в жанре боевиков с соответствующей камерой. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

© Чемпионат.com

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, анимированные аватар и стикер.

Интересные предложения на Фестивале шутеров от третьего лица в Steam

Control: Ultimate Edition — 149 рублей (- 90%)

Remnant 2 — 1147 рублей (- 60%)

World War Z — 626 рублей (- 67%)

The Callisto Protocol — 285 рублей (- 85%)

Everspace 2 — 480 рублей (- 70%)

Alan Wake — 34 рубля (- 95%)

Alan Wake's American Nightmare — 35 рублей (- 90%)

Squirrel with a Gun — 319 рублей (- 55%)

Warhammer 40,000: Space Marine — 412 рублей (- 75%)

Фестиваль шутеров от третьего лица в Steam продлится до 1 сентября включительно. На протяжении всей недели размер скидок останется неизменным.