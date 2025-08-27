Консоль Valve Fremont протестировали в Geekbench

Уже некоторое время ходят слухи о секретной разработке Valve под кодовым названием «Fremont», потенциально представляющей собой игровую консоль или приставку, напоминающую проект Steam Machine (Steambox), который так и не был реализован.

Недавно пользователь X SadlyItsDadley опубликовал, предположительно, первый бенчмарк устройства Fremont на базе процессора AMD. Его внутренняя структура и показатели Geekbench вызвали большой интерес: характеристики указывают на превосходство над Steam Deck OLED благодаря более высокой производительности на ядро, современному процессору и увеличенным тактовым частотам. Что же представляет из себя возможный Steam Deck 2/Fremont?

Особенности

Согласно результатам тестов, Fremont демонстрирует почти двукратный рост производительности как в одноядерном, так и в многоядерном режимах по сравнению со Steam Deck OLED.

Предыдущая модель базировалась на процессоре AMD Van Gogh с архитектурой Zen 2, в то время как Fremont использует совершенно новый чип на базе AMD Hawk Point 2.

Процессор, в котором отключена встроенная графика, работает в связке с дискретной видеокартой Radeon RX 7600. Она включает 32 вычислительных блока RDNA 3 и 8 ГБ памяти GDDR6, что позволяет охарактеризовать устройство скорее как компактный настольный ПК, чем как обычную портативную консоль.

Устройство, идентифицированное как AMD Custom CPU 1772, оснащено 6-ядерным / 12-поточным процессором Zen 4 с базовой тактовой частотой 3,2 ГГц и максимальной 4,8 ГГц.

Результаты тестирования Fremont в Geekbench

Пока остаётся неясным, в какой форме Fremont появится на рынке, однако результаты бенчмарков выглядят многообещающе. Тесты Geekbench под управлением Windows 11 Pro показали:

2412 баллов в одноядерном режиме;7451 балл в многоядерном.

Для сравнения: показатели сопоставимы с настольным процессором Intel Core i3-13100F. При этом устройство всё ещё находится на стадии прототипа, что намекает на скорое появление у Valve мощного решения в сегменте компактных игровых устройств.