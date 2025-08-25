"Леста игры" представит новый контент по своим играм на "Игромире"

Компания "Леста Игры" стала партнером фестиваля "Comic Con Игромир".

© Российская Газета

В рамках мероприятия планируется отдельный масштабный стенд и демонстрация свежего контента по "Миру танков", "Миру кораблей" и "Tanks Blitz".

При этом в "Лесте" решили отказаться от участия в РЭД ЭКСПО, причины этого объясняются в telegram-канале компании следующим образом: "Хотим, чтобы наша игровая и ИТ-индустрия была по-настоящему единой, а не делилась на отдельные лагеря".

Поп-культурный фестиваль "Comic Con Игромир" пройдет 12-14 декабря в Москве в Тимирязев Центре.

Билеты уже доступны к приобретению на сайте события и в онлайн-сервисе "Яндекс Афиша".