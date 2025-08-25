В Китае для юных геймеров провели курс по разубеждению в киберспорте

В Китае киберспортивная организация из города Шицзячжуан запустила необычную программу под названием «занятия по разубеждению в киберспорте». Их цель — показать подросткам, мечтающим о карьере профессионального геймера, насколько труден и изнурителен этот путь, пишет Oddity Central.

Программа моделирует реальную жизнь профессионального киберспортсмена: занятия начинаются в девять утра и продолжаются до полуночи. Участники проводят весь день перед компьютером, с короткими перерывами на еду, физические упражнения и походы в туалет. Курс длится 22 дня и стоит $5580. Несмотря на высокую цену, он пользуется большой популярностью у родителей, которые хотят отучить детей от чрезмерного увлечения видеоиграми.

Организаторы приглашают настоящих профессиональных игроков, чтобы те делились своим опытом и рассказывали о реальных трудностях киберспортивной карьеры. По данным СМИ, многие участники не выдерживают интенсивности и просят вернуться домой уже после первого дня.

