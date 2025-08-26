5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Waterpark Simulator

Игры со словом «симулятор» в названии сегодня тяжело воспринимать всерьез, но Waterpark Simulator — исключение, потому что она и не пытается быть серьезной. Помимо менеджмента собственного аквапарка со всеми вытекающими нюансами, игрок может просто измываться над собственными посетителями — например, сталкивать их в бассейны и обливать из водяного пистолета. Карикатурная ragdoll-физика делает происходящее еще лучше.

© Steam

Cheese Rolling

Игровая индустрия 2020-х удивительна и прекрасна. Многомиллионный hero-шутер от крупной студии может провалиться на релизе, а странная игра про погоню за большим колесом сыра — стать вирусной сенсацией. К слову, догонялки с сыром — реальная историческая забава в английском Глостершире. Cheese Rolling поддерживаешь как одиночные сырные бега, так и соревновательные, по сети. Разница лишь в том, что в реальном Глостершире нет лавы.

© Steam

Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken

Labyrinth of the Forsaken — проект разработчика-ветерана, создававшего игры еще на Flash. Главная героиня, Эми, расследует загадочную смерть своего брата, чей интерес к снам и их связи с параллельными мирами делал его нелюдимым… Но, возможно, он был в чем-то прав. Игроков ждут point-and-click головоломки, легкие ролевые элементы и даже сражения.

© Steam

Crescent Tower

Crescent Tower — старомодная JRPG, вдохновленная ранними Final Fantasy и Dragon Quest. Фанатов этих серий ждут девять играбельных классов, три расы, пошаговая боевая система и достаточно большой мир с множеством подземелий, который можно исследовать с перспективы птичьего полета. Разработчик Curry Croquette утверждает, что прохождение игры займет 10-20 часов.

© Steam

HorrorToleranceTest

Японский хоррор, который подается разработчиком как «тест на выносливость». Сможете ли вы справиться с разными типами страха, от скримеров до игры в прятки с монстром или побега от преследователя? HorrorToleranceTest поможет вам ответить на эти вопросы. Но на практике, конечно, это не тест, а коллекция мини-игр, обернутая в довольно оригинальную идею.