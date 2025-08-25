AMD уронила цену чипа Ryzen 9 9950X3D до исторического минимума

В Германии цена на флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X3D достигла исторического минимума.

© Ferra.ru

Чип, построенный на архитектуре Zen 5 и оснащённый технологией 3D V-Cache, подешевел почти на 20% — с рекомендованных €769 до €649 на Amazon.

Ryzen 9 9950X3D считается одним из самых мощных решений на рынке, особенно в задачах, где критична пропускная способность кеша, например в играх и при сложных вычислениях. Однако популярность модели оказалась ниже, чем у более доступного Ryzen 7 9800X3D, что и стало одной из причин снижения цены.

© Wccftech

Эксперты отмечают, что падение стоимости связано также с сезонным циклом обновления ПК и желанием производителей очистить склады перед выходом новых линеек.

Для геймеров более выгодной все еще остаётся 9800X3D, но для задач рендеринга и тяжёлых рабочих нагрузок именно 9950X3D по текущей цене стал крайне привлекательным вариантом.