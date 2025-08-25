Assassin’s Creed Mirage внезапно получит бесплатное сюжетное дополнение

Ubisoft объявила, что Assassin’s Creed Mirage получит бесплатное сюжетное дополнение уже в 2025 году.

Игра вышла ещё в 2023-м, а недавно пополнила каталог Xbox Game Pass, что привлекло волну новых игроков. Теперь компания решила расширить историю Басима, действия которой происходят в Багдаде IX века.

По словам разработчиков, DLC добавит новую локацию — Аль-Улу, а также полноценную сюжетную линию.

Кроме того, игроков ждут улучшения геймплея и доработки механик. Точная дата выхода пока не названа, но релиз обещают до конца года. Дополнение будет бесплатным для всех владельцев Mirage.

Решение Ubisoft выглядит неожиданным, ведь основное внимание фанатов сейчас приковано к Assassin’s Creed Shadows, вышедшей в феврале и тоже готовящей бесплатный контент на осень.

Однако новый эпизод для Mirage может связать игру с Shadows или даже будущей Hexe. Добавление проекта в Game Pass и бесплатный DLC наверняка вернут интерес к более классической части серии.