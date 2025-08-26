В сеть слили первую материнскую плату под процессоры Intel Panther Lake

В интернете нашлись изображения первой материнской платы с поддержкой Intel Panther Lake — следующего поколения мобильных процессоров компании. Плату в формате Mini-ITX показала тайваньская DFI, известная по промышленным решениям.

© Ferra.ru

Согласно описанию, плата рассчитана на чипы Panther Lake H с теплопакетом до 25 Вт, что указывает на её применение в компактных мини-ПК или встраиваемых системах.

Поддерживается до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 SO-DIMM с частотой до 7200 МТ/с. Для хранения и расширений предусмотрены слоты M.2 (NVMe, Wi-Fi/BT, 4G/5G), а также один PCIe Gen5 x4.

© VideoCardz.com

Набор интерфейсов включает DisplayPort++, HDMI 2.0, USB-C с поддержкой Power Delivery, до трёх сетевых портов Intel 2.5GbE, COM-порты, аудиоразъёмы и SATA. Таким образом, решение выглядит как промышленная платформа с упором на широкую совместимость.

Panther Lake в массовых устройствах ожидается только в 2026 году, так что утечка указывает на то, что OEM-партнёры уже активно тестируют новое поколение.