В сеть слили дорожные карты AMD и Intel по мобильным CPU

У AMD и Intel утекли дорожные карты по мобильным процессорам вплоть до 2027 года. Документы опубликовал инсайдер momomo_us, ранее зарекомендовавший себя точными сливами.

Согласно данным, у AMD в 2025 году не будет крупных обновлений для флагманских серий Fire Range и Strix Halo — новые чипы появятся лишь позже. Основным релизом станет Gorgon Point, представляющий собой обновлённую версию Strix Point на архитектуре Zen5.

В 2027 году компания планирует вывести на рынок поколения Gator Range и Medusa Point, построенные на Zen6 и 3-нм техпроцессе. Medusa Point также получит новый сокет FP10.

Intel, в свою очередь, в 2025 году сделает ставку на Arrow Lake, а в 2026-м выпустит Panther Lake и Wildcat Lake. Неожиданностью стало отсутствие упоминаний о новых HX-процессорах в 2026 году как у Intel, так и у AMD.

Хотя подлинность документов не подтверждена, утечка выглядит правдоподобной и совпадает с предыдущими слухами о планах производителей.