Asus представила новые OLED-мониторы c частотой до 720 Гц

Asus показала три новых OLED-монитора серии ROG. Самая лучшая из них — ROG Swift OLED PG27AQWP-W. Она получила экран 26,5 дюйма с разрешением 1440p и частотой 540 Гц. Если снизить разрешение до 720p, частота может достигать рекордных 720 Гц. Время отклика — всего 0,03 мс. Монитор также поддерживает HDR, охватывает 99,5% цветового пространства DCI-P3 и оснащён современными портами DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1. Но на этом сюрпризы не кончаются.

© Ferra.ru

Вторая новинка — ROG Strix OLED XG27AQWMG. У неё такой же размер экрана и разрешение, но частота обновления ограничена 280 Гц. В остальном характеристики почти такие же: быстрое время отклика, HDR и качественная цветопередача. Для подключения используется DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

© Asus

Третья модель — ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen 2. Это обновление популярного XG27AQDMG. Монитор имеет разрешение 1440p, частоту 240 Гц и отклик 0,03 мс. Он не получил новую технологию Tandem OLED, но предлагает точную цветопередачу, заводскую калибровку.

Все три модели снабжены датчиком присутствия: если пользователя нет перед экраном, монитор автоматически выключает изображение.

Цены и даты выхода пока не объявлены.