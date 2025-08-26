Eden Games, известная по Test Drive Unlimited, представила Gear.Club Unlimited 3

Eden Games, известная по оригинальным выпускам Test Drive Unlimited, представила Gear.Club Unlimited 3. Релиз уже в этом году (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2). Издателем числится Nacon.

© кадр из игры

Первые две части Gear.Club Unlimited вышли в 2016 и 2018 гг. Разработчики обещают сохранить веселый и доступный геймплей.

Колесить можно будет по побережью Средиземного моря и горным дорогам Японии. Известно о новом режиме, Highway, — там придется продираться к победе сквозь плотный трафик.