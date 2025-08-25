Abxylute представила портативку с 3D-экраном и отсоединяемыми контроллерами

Abxylute анонсировала необычное устройство — Abxylute 3D One, портативный ПК с 11-дюймовым 3D-дисплеем, работающи без очков и отсоединяемыми контроллерами, стоимостью «менее $ 1,700».

Устройство создано на основе прототипа, разработанного совместно Intel и Tencent Games. В прототипе использовалась технология отслеживания глаз для создания 3D-эффекта. Внутри стоит чип Intel Lunar Lake, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Контроллеры можно отсоединять, как у Nintendo Switch, а в комплекте есть отсоединяемая клавиатура с тачпадом. Устройство рассчитано на игры, но также подходит для работы с видео и фото: в комплект входит ПО для конвертации 2D-контента в 3D.

Продажи начнутся в конце сентября — начале октября 2025 года.