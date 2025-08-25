Церемонию открытия gamescom 2025 посмотрело более 72 млн человек — это рекорд

Фестиваль gamescom 2025 побил новый рекорд. Ведущий Джефф Кили сообщил, что церемония открытия Opening Night Live собрала более 72 млн просмотров.

Церемонию открытия gamescom 2025 посмотрело более 72 млн человек
Таким образом, трансляция в 2025 году стало самым просматриваемым за всю историю церемонии. В 2024 году церемонию посмотрело на 80% меньше пользователей. Кроме того, сам gamescom 2025 посетило 357 тыс человек, что на 22 тыс больше, чем в прошлом году.

Церемония Opening Night Live состоялась 19 августа, а фестиваль gamescom прошёл с 20 по 24 августа. На мероприятии представили трейлеры предстоящих видеоигр, таких как Warhammer 40,000: Dawn of War IV, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и Resident Evil Requiem. Гостям фестиваля дали возможность опробовать демо-версии будущих новинок.