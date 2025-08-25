Абсолютно все, что нужно знать про Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Культовая стратегия впервые за 20 лет возвращается к корням.

На gamescom 2025 издатель Deep Silver анонсировал четвёртую часть Warhammer 40,000: Dawn of War. А это значит, что после восьми лет забвения культовая серия стратегий возвращается. Разбираемся, что именно ждёт поклонников и когда проект выйдет.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4: главное об игре

Название: Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Платформы: ПК.

Разработчик: King Art.

Издатель: Deep Silver.

Дата выхода: 2026 год.

Жанр: стратегия в реальном времени.

Перевод: русский текст.

Трейлер Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Видео доступно на YouTube-канале Warhammer. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Возвращение к истокам Dawn of War

Первое, что нужно знать о Dawn of War 4 — это новый разработчик. Впервые над серией трудятся не создатели трилогии из Relic, а немецкая студия King Art. Команда известна по неплохой стратегии Iron Harvest, выделявшейся гигантскими мехами и эстетикой дизельпанка, которая во многом явно вдохновлялась Company of Heroes и Dawn of War 2.

Новые разработчики объявили о планах вернуться к истокам первой части. Недаром они заявили, что Dawn of War 4 — это то, как могла бы выглядеть оригинальная Dawn of War в наши дни. Авторы надеются привлечь не только фанатов вселенной Warhammer 40,000, но и поклонников классических стратегий в реальном времени в целом.

Соответственно, никаких экспериментов вроде MOBA-элементов, как в тройке, ждать не стоит. Зато на месте останутся классические для жанра механики в виде строительства базы, укрепления её обороны, сбора и менеджмента ресурсов, масштабных сражений. Также ожидаются встроенный редактор карт и инструмент для кастомизации армий.

Юнитов можно не только производить и сталкивать в битвах, но и раздавать им особое оружие. Отряды со временем будут копить опыт и становиться мощнее, нежели только что набранные в казармах солдаты. Из новенького выделяются функция отступления для быстрого возвращения на базу, подкрепления, позволяющие восстановить потери прямо во время боя, и встроенное «лечение» для техники.

Всего обещают более 110 юнитов, командиров с мини-древом навыков и зданий, включая знаменитого орка Горгутца. Ну а система синхронных убийств позволит наслаждаться хорошо поставленным ближним боем во всех деталях и смаковать сочные анимации. И больше никаких ударов в пустоту. Изначально разработчики вообще считали, что поставили перед собой невыполнимую задачу, однако в итоге превосходно справились с задачей, как они сами признались.

Система экономики хорошенько перелопачена. Местные деньги и энергия будут добываться на специальных точках, за которые и развернётся основная борьба на карте. Плюс каждая фракция получит уникальный ресурс. У орков это старый добрый Waaagh, а некроны усиливают свои юниты через энергетическую матрицу.

Космодесантники тратят заработанные очки на особые умения, например, орбитальные бомбардировки. Адептус Механикус использует когитаторные ретрансляторы для создания сетевых бонусов.

Что с сюжетом Dawn of War 4

Действие Dawn of War 4 развернётся на планете Кронус, известной по дополнению Dark Crusade для первой части. На её просторах столкнутся сразу четыре фракции, каждая их которых обладает собственными особенностями:

Каждая сторона станет частью единой сюжетной кампании, разделённой между фракциями — фактически у каждой будет своя глава, а события станут развиваться параллельно друг другу с уникальной историей, при этом события в одной кампании повлияют на другие — в качестве примера сообщалось, что в кампании орков будет выбор ваиводы — один более дикий, а другой – более технологичный. В зависимости от выбора в других кампаниях предстоит сражаться с дикими или продвинутыми орками.

Планов на добавление новых играбельных рас в релизную версию Dawn of War 4 нет — если кто-то ещё и появится, то это будет после релиза в виде дополнений или обновлений.

По словам креативного директора Яна Тайсена, четыре кампании смогут предложить больше, чем любая другая стратегия на рынке. Решение дать каждой фракции свою сюжетную линию приняли ещё на раннем этапе разработки, которая началась примерно в 2021 году, чтобы не выделять одну сторону во вред другим. В особенности это касалось космодесантников, которым всегда симпатизировали.

Всё это позволит рассказать уникальные истории, добавить необычные юниты для каждой армии и особые механики для них. В качестве источника вдохновения называются сюжетные кампании Homeworld и Red Alert 2. К тому же для проработки сценария пригласили легендарного автора «Чёрной Библиотеки» Джона Френча.

Что ещё интересно, у игроков будет много выбора в выполнении миссий. Разработчики реализовали карту мира в духе Dawn of War 2, где предстоит выбирать следующее задание — и нередко миссии будут взаимоисключающими, когда позволят выполнить только одно задание.

Например, Космические десантники могут оказаться перед выбором — спасти свой город и другую территорию, которую в ином случае не получится забрать. Если город уничтожат, то впоследствии у вас будет возможность отомстить.

Доступные режимы

Кроме сюжетной кампании в Dawn of War 4, которую можно проходить в кооперативе в духе Dawn of War 2, запланировано множество других режимов. Тут и битвы с ботами на отдельных картах, и кооператив, и мультиплеер. Игроки смогут испытать себя в сражениях «1 на 1«, «2 на 2» и «3 на 3», а также противостоять волнам врагов в «Последнем рубеже», хорошо знакомом по Dawn of War 2.

Дата выхода

Релиз запланирован на 2026 год. Более точная дата пока не объявлена, но стратегию уже можно добавить в список желаемого в Steam. Игра получит текстовый перевод на русский язык.

Из платформ пока официально подтверждено только ПК. Однако ранее студия King Art уже портировала Iron Harvest и на консоли, да и стратегии сейчас стали постоянными гостями на консолях — только за последнее время там вышли или выйдут Anno 117, Company of Heroes 3, Age of Mythology, Warhammer Age of Sigman, Age of Empires 4.