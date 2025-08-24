Блогер Илья Мэддисон зарекся возвращаться в Россию из США

Известный российский стример и блогер Илья «Мэддисон» Давыдов заявил о нежелании возвращаться в Россию из США в ближайшие годы.

Об этом интернет-герой заявил в своем Telegram-канале «Maddyson» развлекательный телеграм канал».

«В ближайшие годы не рискну вернуться», – написал блогер в одном из последних постов.

Данная реакция Давыдов последовала после появления новостей о задержании в России другого известного блогера – Арсена Маркаряна. Маркарян был задержан в Подмосковье 23 августа. Инфлюэнсер стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Ему грозит до пяти лет колонии.

Мэддисон считает, что вокруг его фигуры тоже сгущаются тучи. Заявляя это, блогер апеллировал к реакции общественности на его оскорбления в адрес тренера московского «Динамо» Валерия Карпина.

«Забудут все хорошее и набутылят», – выразил свои опасения Давыдов.

Илья Мэддисон (настоящее имя — Илья Сергеевич Давыдов) – российский видеоблоггер, летсплейщик, обозреватель, стример, разработчик компьютерных игр и бывший телеведущий. Является одним из первых, кто начал делать юмористические видеообзоры роликов, фильмов и компьютерных игр в России. Среди пользователей интернета известен как «Король Рунета» и «Король игровых обзоров». В США переехал в сентябре 2024 года.