Разработчики из Sedleo представили 1348 Ex Voto

Издатель Dear Villagers и разработчик Sedleo представили 1348 Ex Voto. Это мрачный экшен про путешествие девушки-рыцаря Аэты по Италии XIV века.

© кадр из игры

Цель похода Аэты — отыскать близкую подругу по имени Бьянка, похищенную бандитами. Сделать это будет сложно, потому что Апеннинский полуостров поражен чумой и наводнен разбойниками и религиозными фанатиками.

1348 Ex Voto высадится на PC, PS5 и Xbox Series в начале 2026 года. “Ex-voto” из названия — это дар, который католики приносят храму по обету или в благодарность.