Призовой фонд The International 2025 по Dota 2 превысил $ 2 млн

Общий призовой фонд чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 превысил отметку $ 2 млн. Это произошло на четвёртый день после старта продаж внутриигровых наборов, связанных с турниром.

Судя по всему, финальный призовой «Инта» будет ещё меньше, чем в прошлом году — в 2024-м те же $ 2 млн удалось набрать в первые сутки. Вероятно, команды разыграют около $ 2,5 млн или даже чуть меньше — этот показатель ниже, чем на The International 2013.

Напомним, в этом году стартовый призовой The International в размере $ 1,6 млн пополняется на 30% от продаж комплектов команд и работников студий освещения.