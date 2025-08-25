Видеокарты RTX 5000 подешевели в Европе

Компания NVIDIA снизила цены на видеокарты серии RTX 5000 в Европе. Судя по всему, изменение цены связано с коррекцией курса доллара к евро.

Так, стоимость видеокарт уменьшилась примерно на 10%. Цена на RTX 5090 упала с € 2329 до € 2099 (около 197 тыс рублей), на RTX 5090 — c € 1169 до € 1059 (около 99 тыс рублей) и на RTX 570 — c € 649 до € 589 (около 55 тыс рублей). При этом, NVIDIA никак не поменяла стоимость видеокарт RTX 5070 Ti, RTX 5060 Ti и RTX 5060.

Ранее инсайдеры сообщали, что в августе NVIDIA снизит цены на линейку видеокарт RTX 5000. Решение связывали с вялыми продажами графических чипов, которые резко просели летом на фоне заполненных складов.