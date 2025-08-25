Команда Gaimin Gladiators отказалась играть на The International 2025 по Dota 2

Европейский клуб Gaimin Gladiators сообщил, что вынужден отказаться от участия на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2. Это происходит впервые за 15-летнюю историю турнира.

Valve заявила, что игрокам не удалось договориться с клубом.

В воскресенье организация Gaimin Gladiators сообщила нам, что отзывает свою команду с The International. После прямого разговора с приглашёнными игроками мы узнали, что им не удалось достичь соглашения со своей организацией, которое позволило бы им участвовать.

«Гладиаторы» получили прямой инвайт на TI14, хотя после ухода Антона dyrachyo Шкредова не выиграли ни одного турнира в сезоне-2024/2025 — лучшими результатами стали выходы в финал BLAST Slam II и PGL Wallachia Season 5.

Позавчера, 21 августа, Gaimin Gladiators вылетела с онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 6. В последний день групповой стадии команда уступила карту за 13 минут, а следующий матч играла с заменой — aik вместо Malady.