В России игровые приставки подорожают вслед за США

В США объявили о повышении цен на игровые приставки: Sony PlayStation 5 станет дороже на 10%, Nintendo Switch — на 13%, а Xbox — на 20%. Причина — новые торговые пошлины на товары из Китая и Индии, где в основном собирают консоли. Это, возможно, коснётся и России, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что рост цен затронет не только Америку, но и другие страны. В Россию приставки официально не поставляются — они попадают к нам в основном из Дубая и Казахстана. Поэтому повышение цен за границей рано или поздно скажется и у нас.

Консоли остаются популярным выбором в России, несмотря на сложности с покупкой игр и сервисов. По словам экспертов, это связано с доступностью: хороший игровой компьютер стоит от 200 тыс. рублей, тогда как приставку можно купить за 30−50 тыс. рублей и получить огромную библиотеку игр.

Особенно востребованной в России остается PlayStation 5. В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что приставки этого бренда составляют более 70% продаж. Однако спрос постепенно снижается.