Ранний доступ к Active Matter откроют в сентябре

Active Matter от Gaijin Entertainment дебютирует в раннем доступе 9 сентября. Предзаказы на сайте игры уже открыты. В Steam и на PS5 с Xbox Series она появится в 2026 году.

© кадр из игры

Active Matter — военный онлайн-шутер от первого лица с режимами PvP, PvE и PvPvE. Перестрелки гремят в мультивселенной, разбитой квантовой катастрофой. В рейды можно отправляться в отряде или в одиночку. Gaijin обещает разные карты «за пределами пространства и времени», например, одна из карт — это остров с советскими научными лабораториями и промышленными постройками.

Комплекты предзаказа, помимо ранней версии шутера, включают стартовый набор оружия и снаряжения — от винтовок до робособак.