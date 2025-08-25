В Москве пройдут тестирования видеоигр от отечественных разработчиков

Агентство креативных индустрий Москвы 26 августа проведет в столице открытый плей-тест эксклюзивных видеоигр от участников четвертого сезона "Фабрики видеоигр".

Горожанам и туристам предложат познакомиться с проектами отечественных разработчиков и лично задать им вопросы.

Местом проведения выбрано креативное пространство "АКИ.Лаб", посещение свободное - по предварительной регистрации на сайте организации.

Гостей ждут с 16:00 до 21:00.

К ознакомлению посетителей будут представлены следующие тайтлы:

Holy Deadline - это сюрреалистичное point-and-click приключение, где вы играете за полубога Айона, юриста на службе Небесного офиса.

ABstruct представляет собой смесь VR-раннера и рельсового шутера.

"Садовник вампира" - это однопользовательская игра от третьего лица, где игрок - вор, вынужденный вести двойную жизнь садовника в самом сердце зловещего вампирского поместья.

Data Trace Killer - это ретро-вейв шутер от первого лица, где игроку отводится роль хакера-наемника, выполняющего опасные заказы в цифровом мире.

My little flying Pet Shop - уютный симулятор торговца-караванщика с элементами адвенчуры.

Age of Last light. Игроку предстоит получить контроль над силами Света и Тьмы в динамичной RPG Action-adventure.

Slipgate - ретро-шутер с темными коридорами захваченной демонами базы.

Mushroons - атмосферное приключение, где предстоит сыграть за космического зоолога, исследующего умирающий мир на спине китового грибо-дракона.

В Edge on Truth предстоит исследовать загадочное поселение, собирать улики и разговаривать с местными жителями.

"Мозаика" - это казуальная игра-головоломка, где игрок собирает изображения из множества фрагментов и двигается по тематическим коллекциям.

В дальнейшем запланировано ещё четыре подобных мероприятия, следующая встреча назначена на конец октября, остальные - на начало 2026 года.