В Москве пройдут тестирования видеоигр от отечественных разработчиков

В Москве пройдут открытые тестирования видеоигр от отечественных разработчиков
Агентство креативных индустрий Москвы 26 августа проведет в столице открытый плей-тест эксклюзивных видеоигр от участников четвертого сезона "Фабрики видеоигр".
Горожанам и туристам предложат познакомиться с проектами отечественных разработчиков и лично задать им вопросы.
Местом проведения выбрано креативное пространство "АКИ.Лаб", посещение свободное - по предварительной регистрации на сайте организации.
Гостей ждут с 16:00 до 21:00.
К ознакомлению посетителей будут представлены следующие тайтлы:
- Holy Deadline - это сюрреалистичное point-and-click приключение, где вы играете за полубога Айона, юриста на службе Небесного офиса.
- ABstruct представляет собой смесь VR-раннера и рельсового шутера.
- "Садовник вампира" - это однопользовательская игра от третьего лица, где игрок - вор, вынужденный вести двойную жизнь садовника в самом сердце зловещего вампирского поместья.
- Data Trace Killer - это ретро-вейв шутер от первого лица, где игроку отводится роль хакера-наемника, выполняющего опасные заказы в цифровом мире.
- My little flying Pet Shop - уютный симулятор торговца-караванщика с элементами адвенчуры.
- Age of Last light. Игроку предстоит получить контроль над силами Света и Тьмы в динамичной RPG Action-adventure.
- Slipgate - ретро-шутер с темными коридорами захваченной демонами базы.
- Mushroons - атмосферное приключение, где предстоит сыграть за космического зоолога, исследующего умирающий мир на спине китового грибо-дракона.
- В Edge on Truth предстоит исследовать загадочное поселение, собирать улики и разговаривать с местными жителями.
- "Мозаика" - это казуальная игра-головоломка, где игрок собирает изображения из множества фрагментов и двигается по тематическим коллекциям.
В дальнейшем запланировано ещё четыре подобных мероприятия, следующая встреча назначена на конец октября, остальные - на начало 2026 года.