Как открыть снайперскую винтовку Lynx в Battlefield 2042

Lynx — вторая анти-материальная винтовка в Battlefield 2042, и она бесплатно доступна всем желающим. Портал gamerant.com рассказал, как любители снайперского геймплея могут открыть это оружие.

© Steam

Lynx была частью большого обновления, которое добавило в BF2042 классическую карту из BFV. Если вы участвовали в одном из открытых тестирований Battlefield 6, то винтовка должна автоматически добавиться в ваш инвентарь при следующем запуске BF2042. Если вы не участвовали в бетах, то придется подождать, пока разработчики не позволят разблокировать оружие другим способом (скорее всего — через испытания).

На данный момент игроки жалуются на проблемы с получением Lynx. Похоже, проблема на стороне разработчиков, и пока нет информации, будет ли она исправлена до того, как оружие можно будет открыть всем желающим.

Lynx больше похожа на марксманскую винтовку, чем на снайперскую. Она может убивать противника одним попаданием в голову, но, поскольку оружие полуавтоматическое, оно также может положить двумя попаданиями в корпус. А т.к. Lynx классифицирована как анти-материальная винтовка, она способна повреждать бронированную технику.

При этом у новинки есть свои недостатки. Пули тяжелые и медленные, из-за чего компенсировать дальность и пристреливаться будет сложнее. Она ощущается не такой отзывчивой, как другое оружие в BF2042. К тому же, у Lynx сильная визуальная отдача: после первого выстрела нужно будет потратить ценные секунды на прицеливание, чтобы вторая пуля попала в цель. Наконец, скорость перезарядки и прицеливания у Lynx очень медленная.