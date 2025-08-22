Эксперты протестировали графику в ремейке культовой Metal Gear Solid

Эксперты Digital Foundry провели технический разбор ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater на консолях PlayStation 5. Об этом сообщает DTF.

Ремейк создан на базе Unreal Engine 5, благодаря чему эксперты высоко оценили визуальную составляющую, включая улучшенные текстуры и работу с освещением. Вместе с тем, на PS5 игра демонстрирует заметные компромиссы — в проекте заметно агрессивное использование апскейлинга, который снижает общее качество изображения.

Базовая версия PS5 запускает игру в режиме «Качество» в динамическом разрешении до 1584p с апскейлом до 4K при 30 fps с временным подвисанием до 22–23 fps. В режиме «Производительность» запускается динамическое разрешение до 1080p с апскейлом до 4K при 60 fps. На практике частота кадров чаще держится в районе 50 fps, в боях опускаясь до 30 fps. При этом в обоих режимах встречаются артефакты апскейлинга, а стабильность картинки выше именно в режиме «Качество».

На консоли PS5 Pro используется гибридный вариант — графика на уровне режима «Качество» базовой PS5, но с ограничением в 60 fps. Исключение составило улучшенное глобальное освещение. Разрешение ограничено 1152p, а апскейл до 4K выполняется с помощью PSSR. Несмотря на более стабильное изображение, итоговое качество картинки оказалось ниже, чем у базовой PS5 в «Производительности». Кроме того, частота кадров на PS5 Pro нередко уступает даже стандартной консоли.

В Digital Foundry отметили, что ремейк не страдает от традиционных для Unreal Engine 5 статтеров, но серьезные просадки fps и неровный фреймтайм вызывают вопросы. Эксперты подчеркнули: Konami предстоит серьезная работа над оптимизацией в патче первого дня и последующих обновлениях. В Digital Foundry подчеркнули, что игра запускалась в «сыром» виде — без патча первого дня, поэтому часть выявленных проблем может быть исправлена первым обновлением.