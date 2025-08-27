Asus представила геймпад для Xbox и ПК с защитой от дрифта стиков

На Gamescom 2025 компания Asus представила новый беспроводной геймпад ROG Raikiri II. Он стал продолжением модели Raikiri 2023 года и получил улучшенную точность, беспроводное подключение и широкую совместимость.

© Ferra.ru

Главные особенности — частота опроса 1000 Гц на ПК и собственная технология ROG SpeedNova Wireless, обеспечивающая минимальные задержки. Контроллер оснащён новыми TMR-стиками, которые точнее и долговечнее привычных аналогов, а также защищены от дрифта.

Raikiri II предлагает гибкую настройку: четыре программируемые кнопки сзади и два режима триггеров — короткий ход или полный. Все кнопки и крестовина используют микропереключатели.

© Asus

Геймпад поддерживает три режима подключения: проводное через USB-C, Bluetooth и беспроводную связь 2,4 ГГц. В последнем режиме устройство работает до 30 часов без подзарядки (при отключённых вибрации и подсветке). Контроллер совместим с ПК на Windows 10/11, консолями Xbox Series X|S и One, а также с портативной консолью ROG Ally.

Есть разъём 3,5 мм для наушников и микрофона, в комплект входят кабель USB-C, чехол, подставка и сменные шляпки для стиков. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.