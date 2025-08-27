Microsoft расширила приложение Xbox на ПК

Microsoft тестирует новую функцию «Мои приложения» в приложении Xbox для Windows 11. Она позволит игрокам быстро находить, устанавливать и запускать сторонние программы, браузеры и магазины прямо из Xbox-приложения. Без необходимости открывать Microsoft Store или искать установщики вручную.

Как объяснил Девин Дхаливал, менеджер по продуктам Xbox, новая вкладка объединяет все игровые приложения в одном месте. СМИ пишут, что это делается аккурат под скорый релиз портативки ROG Xbox Ally, где хочется минимизировать использование обычного рабочего стола Windows. Консоль, напомним, выходит 16 октября.

На данный момент в тесте доступны приложения вроде Battle.net, Chrome и GOG Galaxy. Microsoft планирует расширять список со временем.