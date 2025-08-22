Battlefield 2042 достигла рекорда по онлайну в Steam

На днях суточный онлайн Battlefield 2042 в Steam неожиданно попёр вверх на фоне выхода крупного обновления и окончания бета-тестирования шестой части. Однако тем же вечером шутер получил крупную скидку в 95% на стандартное издание и 85% на максимальное — неудивительно, что игра привлекла к себе ещё больше геймеров.

© кадр из игры

За последние 24 часа в Battlefield 2042 на пике в Steam находилось более 51 тысячи игроков (вечер 21 августа). В последний раз онлайн выше наблюдался лишь в октябре 2023 года — тогда в шутере провели бесплатные выходные, которые совпали со стартом шестого сезона. А в момент написания новости днём 22 августа в игре находится более 33 тысяч человек.

Отметим, что пиковый онлайн Battlefield 2042 в Steam планомерно рос с 18 августа, каждый день достигая новые рекорды за 2025 год. Не исключено, что на выходных шутер привлечёт ещё больше поклонников.

Повышенный интерес к серии связан с успехами двух волн бета-тестов Battlefield 6. На пике шутер привлёк к себе более 521 тысячи единовременных игроков в Steam и побил рекорд Call of Duty. А аналитики подсчитали, что общая аудитория игры превысила 20 миллионов человек. Достойный результат, учитывая слухи о желании издателя добраться до отметки в 100 миллионов игроков.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее с игрой ознакомился автор Игромании, оценив динамичные сражение и командный баланс.