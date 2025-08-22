Названа дата релиза Bye Sweet Carole в стиле классической анимации Disney

Студия Little Sewing Machine и издательство Maximum Entertainment объявили, что их игра Bye Sweet Carole выйдет 9 октября.

Информация обозначена в трейлере, представленном в рамках выставки Gamescom 2025.

Ключевая особенность проекта - визуальный стиль, вдохновленный классическими анимационными фильмами Disney прошлого века.

Нарратив при этом мрачный - аудитории будет рассказана хоррор-история про юную Лану Бентон, которой предстоит разыскать свою пропавшую подругу и раскрыть темную правду о приюте "Банни-Холл".

Жанрово проект авторы относят к платформер-адвенчурам с решением загадок.

Целевыми платформами называются ПК и актуальные консоли Sony, Microsoft и Nintendo.