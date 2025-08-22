Peak получил полную совместимость со Steam Deck и свежий патч

Aggro Crab, Landfall и Team PEAK объявили о том, что их мегахит Peak полностью совместим со Steam Deck. При этом он уже давно отлично игрался на платформе, зато теперь у него есть заветная галочка.

© кадр из игры

Дополнительно свежий патч для Peak включает следующие улучшения:

возможность отключить «The Looker»;

Cure-All теперь помогает с шипами;

раскалённые камни в печи теперь наносят больше урона, если браться за них напрямую;

подъём по Волшебному бобовому стеблю стал в два раза быстрее;

в рюкзак больше нельзя положит улей или зажжённую сигнальную ракету;

большое исправление ошибок разной степени.

Кооперативный симулятор скалолазания Peak вышел 16 июня на PC и уже разошёлся тиражом более 10 млн копий! Теперь официально.