Симулятор скалолазания Peak получил полную совместимость со Steam Deck и свежий патч
Aggro Crab, Landfall и Team PEAK объявили о том, что их мегахит Peak полностью совместим со Steam Deck. При этом он уже давно отлично игрался на платформе, зато теперь у него есть заветная галочка.
Дополнительно свежий патч для Peak включает следующие улучшения:
- возможность отключить «The Looker»;
- Cure-All теперь помогает с шипами;
- раскалённые камни в печи теперь наносят больше урона, если браться за них напрямую;
- подъём по Волшебному бобовому стеблю стал в два раза быстрее;
- в рюкзак больше нельзя положит улей или зажжённую сигнальную ракету;
- большое исправление ошибок разной степени.
Кооперативный симулятор скалолазания Peak вышел 16 июня на PC и уже разошёлся тиражом более 10 млн копий! Теперь официально.