От ремейка Resident Evil Code: Veronica не стоит ждать амбициозности

Инсайдер Dusk Golem, информация которого носит противоречивый, но в некоторых случаях правдивый характер (анонс Resident Evil Requiem на Summer Game Fest), высказался о неанонсированном ремейке Resident Evil Code: Veronica. По словам инсайдера, над игрой работает большое число творцов ремейков второй и четвёртой частей, а сама она сможет похвастаться крупным бюджетом.

© кадр из игры

Парадокс заключается в том, что ремейк Resident Evil Code: Veronica не будет столь амбициозным, как Resident Evil 4 (2023). Четвёртая часть считается одной из лучших игр всех времён и наполнена большим количеством контента — поэтому разработка ремейка была сложной, а итоговое качество могло повлиять на репутацию Capcom. Несмотря на меньше амбиции, переосмысление Resident Evil Code: Veronica будет «основной» игрой серии, как и прошлые ремейки.

В целом же Dusk Golem признался, что уже знает предостаточно информации о новом ремейке, но поделится ей лишь после релиза Resident Evil Requiem. Инсайдер называет девятую часть «празднованием» 30-летней годовщины. Сюжет затронет практически каждую игру серии, включая спин-оффы. И якобы в рамках мероприятий ко дню рождения франшизы как раз состоится анонс ремейка Code: Veronica.

Напомним, что релиз Resident Evil 9 Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В этом месяце своими впечатлениями от закрытого показа игры поделились журналисты, а сами разработчики показали геймплейный трейлер.