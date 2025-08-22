Игру по мотивам тюркской мифологии создала команда девушек в Алматы

Команда алматинских разработчиц создала компьютерную игру по мотивам тюркской мифологии. Корреспондент «МИР 24 Александра Салмина познакомилась с авторами проекта и узнала, какие задачи стоят перед игроками.

Действие игры происходит в XV веке. Цель главной героини Баян найти младшую сестру. Ее похитил злодей из древних преданий. Мощным оружием против мифических существ выступает не меч, а шанкобыз, старинный музыкальный инструмент.

«В древности верили, что шанкобыз имеет силу отпугивать и успокаивать монстров. А еще он довольно маленький, поэтому его удобно брать с собой куда угодно.

Первым Баян встречает Шимурына. Длинноносый демон один из самых безобидных врагов. Он может напугать или защекотать, но весомого вреда не наносит. Дальше монстры страшнее.

«Мыстан кемпир злая старуха. У нас также планируется внедрение Жестырнак. Это довольно сильная злодейка с длинными медными когтями. Ее в мифах описывают как очень красивую женщину, молчаливую, которая носит одеяние с длинными рукавами, чтобы скрыть свои когти, объяснила Назым Жумабаева.

Чтобы оживить персонажей, дизайнерам приходилось проводить много времени в библиотеках. Говорят, иногда и пара строк в старой газете подарок. В перспективе разработчицы планируют добавить и добрых героев. Например, Желаяк и Таусогар.

Идея у девушек появилась три года назад во время прохождения интенсивных курсов по разработке. Они изучили рынок и поняли, что игр, связанных с казахской культурой, практически нет. Так и родился «Из, в переводе «след. Создавать учились в процессе.

«Это было интересно. Когда получались какие-то ошибки, они выходили очень нелепо. Например, когда мы создавали движение игрока, из-за того, что мы неправильно ставили какие-то компоненты, игрок мог улететь внезапно и либо упасть за сцены, и мы его не могли найти. Уже со временем мы научились это все распознавать быстро, и решать эти проблемы.

Пройти игру могут даже иностранцы. Она на трех языках: казахском, русском и английском.