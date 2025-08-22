Пользователи Steam назвали неожиданного лидера

Безусловным лидером рейтинга, основанного на количестве добавлений в списки желаемого, стал инди-проект Hollow Knight: Silksong, который со значительным преимуществом опередил крупнобюджетные франшизы.

© кадр из игры

Долгожданное продолжение популярной игры собрало 4,8 миллиона отметок, оставив ближайших преследователей далеко позади. География интереса к проекту максимальна: наибольшее число ожидающих зафиксировано в США, Китае, России и странах Западной Европы.

Остальные позиции в топ-5 заняли преимущественно шутеры и экшены от крупных студий. Вторую строчку заняла Battlefield 6 с показателем 2,8 млн добавлений. За ней следуют многопользовательский шутер ARC Raiders (2,5 млн), экшен Dying Light: The Beast (2,3 млн) и Borderlands 4, замыкающий пятерку с 1,8 млн вишлистов.

Повышенный интерес к лидеру рейтинга подогревается предстоящим показом на выставке gamescom 2025, где будет доступна играбельная демоверсия. Проект заявлен для выпуска на всех ключевых платформах, включая PC, консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, однако точная дата релиза до сих пор не анонсирована.