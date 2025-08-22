Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, август 2025

21 августа рискует стать исторической датой для геймеров, потому что мы получили сразу две даты релиза, которых многие ждали годы. Hollow Knight: Silksong и Escape from Tarkov, причем первая выйдет менее чем через две недели — уже 4 сентября. А пока вы экстренно пытаетесь выбить себе отгулы и отпуска, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают Kamaeru: A Frog Refuge — милейший симулятор фермы, где игрок может примерить на себя роль профессионального разводчика лягушек. Для того, чтобы коллекционировать и фотографировать смешно нарисованных амфибий, нужно следить за их средой обитания и всеми силами делать маленький заповедник более уютным. Игру можно бесплатно забрать до 28 августа.

© EGS

На раздачу в Epic Games Store также вышла Strange Horticulture — одни из лучших игр 2022 года, разработанная маленькой командой из двух человек. По сюжету, игроку предстоит управлять цветочным магазином в мире, вдохновленном творчеством Лавкрафта, и продавать клиентам растения по их запросам — ядовитые, странные и таинственные. Strange Horticulture доступна бесплатно до 28 августа.

© EGS

В Steam состоялся релиз BULLET YEETERS: динамичного шутера от третьего лица, где маленькие, как игрушечные солдатики, игроки могут сражаться на джетпаках в огромных комнатах. Перестрелки разгораются в гостиных, на кухнях, в гаражах и подвалах, а для победы важно не только метко стрелять, но и грамотно управлять реактивным ранцем.

© Steam

Помимо этого, в Steam доступна демоверсия Sora no Kiseki the 1st — ремейка оригинальной Trails in the Sky, одной из самых культовых JRPG 2000-х. Игра получила современную трехмерную графику, абсолютно переработанную боевую систему, перезаписанную озвучку и множество quality-of-life улучшений. Если вы давно интересовались серией, но вас отпугивал возраст первой части — самое время попробовать демку.

© Steam

Наконец, Daemon X Machina — меха-боевик, где игрок может стать пилотом огромного боевого робота и охотиться на не менее огромных монстров. В демоверсии можно опробовать систему прокачки и кастомизации, а также испытать в деле динамичные боевые механики. Причем прогресс из демки можно перенести в основную игру, если вы захотите купить полную версию.