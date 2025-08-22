Atari анонсировала Bubsy 4D

Издатель Atari и разработчики из Fabraz анонсировали платформер Bubsy 4D. Серия из 90-х вернётся в формате 3D.

© кадр из игры

Рыжему коту Басби предстоит вместе с командой путешествовать по космосу, победить заклятых врагов и вернуть Золотое руно.

Среди особенностей создатели выделяют:

Широкий арсенал механик, который делает платформер удобным как для новичков, так и для опытных игроков.

Систему испытаний, которая позволит соревноваться с другими игроками.

Атмосферный саундтрек.

Генеральный директор Atari Уэйд Розен рассказал, что к серии решили вернуться, потому что почувствовали «волну популярности». Когда Atari выкупила права на сотню ретро-игр, в медиа обсуждалась только Bubsy.

Ранее Розен рассказал, что Atari будет придерживаться направления создания ретро-игр.