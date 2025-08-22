В GTA Online начали раздавать миллион долларов за вход в игру

В Grand Theft Auto Online уже началась традиционная неделя с новыми бонусами и акциями, однако на сей раз Rockstar Games подготовила большой сюрприз для всех игроков. За вход в многопользовательский режим до 17 сентября выдают миллион внутриигровых долларов, а для подписчиков GTA+ сумма и вовсе удваивается. Средства поступят в течение 72 часов.

© кадр из игры

Если же говорить про изменения на этой неделе в целом, то за поиск и доставку редкого транспорта Симону, знакомому геймерам по сюжету Grand Theft Auto V, будут выдавать трое больше валюты и опыта. Награды за миссии Симона же удвоятся. А если выполнить цепочку миссий Premium Deluxe Repo Work, то Симон отсыплет ещё 500 тысяч баксов.

Что касается других бонусов, то двойные деньги и опыт на этой неделе также дают за участие в схватках Sumo (Remix) и гонках на трассах сообщества. А ещё не обошлось без скидок на одно из нелегальных предприятий, различное оружие и тачки — с полным списком изменений на этой бонусной неделе можно ознакомиться на сайте Rockstar Games.

Также у геймеров есть последний шанс забрать бесплатную машину Declasse Drift Walton L35. Этот классический пикап с тюнингом для дрифта отдают на сайте Southern San Andreas Super Autos до 27 августа включительно. А на следующей неделе GTA Online, начинающейся с 28 августа, игрокам предложат принять участие в разборках на тропическом острове Кайо-Перико.

Ранее звёзды GTA 5 обратились к актёрам следующей части и выразили любовь к поклонникам. Также аналитики считают, что для GTA 6 именно предшественник станет главным конкурентом.