LG представила 49-дюймовый ультраширокий монитор

LG без лишнего шума разместила на своём сайте в Сингапуре новый 49-дюймовый монитор 49U950A-W. Это изогнутая панель формата 32:9 с разрешением 5120×1440 пикселей и радиусом кривизны 3800R.

© Ferra.ru

Экран выполнен по технологии Nano IPS, поддерживает частоту обновления 144 Гц и совместим как с AMD FreeSync Premium Pro, так и с NVIDIA G-SYNC. Есть заводская калибровка для дизайнеров.

Основные характеристики: яркость до 400 нит, охват около 98% цветового пространства DCI-P3, 8-битная глубина цвета (16,7 млн оттенков), контраст 1000:1 и отклик 5 мс.

© LG

© LG

Монитор оснащён двумя HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, хабом USB 3.2 и портом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и зарядкой до 90 Вт. Есть встроенные стереодинамики по 10 Вт, а также программный KVM-переключатель.

Поддержка HDR ограничена стандартом DisplayHDR 400. Эргономика включает регулировку высоты, наклона и поворота, крепление VESA 100×100 мм и сенсор для автоматический настройки яркости.

Цена и сроки мирового запуска пока не объявлены.