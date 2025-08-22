Doom запустили на зарядном устройстве Anker

Энтузиаст Аарон Кристофел запустил культовую видеоигру Doom на зарядном устройстве Anker Prime Charger. Об этом сообщает портал Tom's Hardware.

Кристофел воспользовался встроенным в устройство однокристальным процессором Synwit SWM34S, оснащенным 8 МБ оперативной памяти SDRAM и 16 МБ внешней флеш-памяти. Этого оказалось достаточно для запуска Doom на встроенном 2,26-дюймовом ЖК-дисплее с разрешением 200х480 пикселей и обеспечения плавного игрового процесса.

Управление игрой осуществляется с помощью стандартного энкодера, который в оригинальной конструкции Anker служит для регулировки распределения мощности между портами. Нажатие используется для стрельбы и открытия дверей, вращение — для перемещения. Из-за отсутствия аудиосистемы звуковое сопровождение ограничено механическими щелчками.

По словам энтузиаста, Doom запущен без каких-либо аппаратных модификаций — загрузка осуществлялась через стандартный отладочный интерфейс. Кристофел отметил, что производительность оказалась выше ожидаемой.

Этот эксперимент стал очередным в серии запусков Doom на нестандартных устройствах. В 2025 году энтузиасты уже адаптировали игру для работы в строке поиска Google, на HDMI-переходнике, экране велотренажера и даже внутри документа Microsoft Word.

